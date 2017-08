Intesa SP, Ipo Fideuram non sul tavolo, non serve altro eccesso di capitale-Ceo

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Un'Ipo di Banca Fideuram o di altri asset da parte di Intesa Sanpaolo non è sul tavolo in questo momento in quanto l'istituto non ha bisogno di ulteriore eccesso di capitale.

Lo ha detto il Ceo Carlo Messina nel corso della conferenza stampa sul piano 2014-17.

"Oggi abbiamo un eccesso di capitale di 8 miliardi. Se quotassimo uno dei nostri asset genereremmo una plusvalenza e aumenteremmo il nostro eccesso di capitale. Un'Ipo non è sul tavolo perché non ci serve altro eccesso di capitale", ha detto.

"Nel futuro le opzioni sono aperte, trattandosi di asset che hanno un valore rilevante, quindi non lo escludo", ha aggiunto.

(Gianluca Semeraro)

