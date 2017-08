Ipo, via Ops Fondi Rustici (immobiliare), su Aim entro 30 maggio

MILANO, 24 marzo (Reuters) - E' partita oggi e terminerà il prossimo 30 maggio l'offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni di Fondi Rustici Spa, società controllata al 100% da Belvedere Spa, costituita per sviluppare un progetto immobiliare in Toscana, precisamente a Peccioli (Pisa).

L'approvazione del prospetto da parte di Consob, si legge in un comunicato, risale al 18 marzo scorso.

La maggioranza del capitale, al termine dell'offerta, "sarà detenuta dai piccoli investitori, che partecipano alla realizzazione del progetto che si basa sulla ristrutturazione dei 40 antichi casolari di campagna destinati in parte alla creazione di un polo di attrazione turistico e in parte alla vendita sul mercato nazionale e internazionale".

Il prezzo di sottoscrizione è pari a 1 euro per azione, ma i residenti della provincia di Pisa godranno di uno sconto del 10%. Ogni azione sottoscritta dà diritto all'assegnazione gratuita di un warrant 'Fondi Rustici 2014-2017', con il quale sarà possibile sottoscrivere una nuova azione a 0,85 euro, chiedendo la conversione in qualsiasi momento tra luglio 2014 e 7 luglio 2017.

L'offerta ha per oggetto 27 milioni di azioni e per un minimo dell'80% rivolta al pubblico retail e per un massimo del 20% riservata agli investitori istituzionali.

Entro il 30 maggio Fondi Rustici chiederà l'ammissione alle negoziazioni sull'Aim Italia.

Il collocamento dei titoli è affidato a un consorzio di quindici banche, coordinato da Banca Akros.

Belvedere Spa, si legge nel sito, "è una società tra Comune di Peccioli e azionariato diffuso". I soci sono circa 900; il Comune di Peccioli ha il 64,046% del capitale. Nata nel 1997, Belvedere gestisce l'impianto di smaltimento rifiuti di Peccioli e l'impianto di cogenerazione per produzione di energia. Il core business è costituito, "oltre che dallo smaltimento, dalla produzione di energia da biomasse, solare ed eolica".

