Fiat Spa incorporata in FCA, quotazione Wall Street entro anno

MILANO, 29 gennaio (Reuters) - Fiat Spa sarà incorporata in Fiat Group Automobiles NV, società di diritto olandese, di cui si prevede la quotazione a Wall Street entro l'anno, forse il primo giorno di ottobre come per Cnh Industrial .

"Spero di chiudere l'operazione entro fine anno. Mi piacerebbe vederla quotata il primo ottobre (come Cnh Industrial), ma sarà un'impresa non facile", ha detto l'AD Sergio Marchionne, nella conference call sui risultati.

Marchionne ha detto nei giorni scorsi che prevede la quotazione di Fiat-Chrysler nella seconda metà dell'anno.

"Abbiamo pagato la quota rimanente di Chrysler circa 3,5 miliardi e abbiamo introdotto un sistema di 'loyalty shares', come con Cnh Industrial", ha aggiunto.

