PUNTO 1-Savino del Bene ritira Ipo, offerta non coperta - nota

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Niente di fatto per l'Ipo di Savino del Bene: la società, come anticipato a Reuters da due fonti, ha comunicato di aver ritirato integralmente l'offerta pubblica e il collocamento istituzionale in quanto le adesioni sono state inferiori al quantitativo offerto.

"E' stato deciso di procedere al ritiro integrale dell'offerta globale in quanto le adesioni ricevute sono risultate inferiori al quantitativo offerto e non consentono quindi di garantire il completamento con successo dell'operazione", spiega la nota.

L'offerta si è chiusa ieri pomeriggio, dopo essere stata prorogata di due giorni e dopo la revisione al ribasso della forchetta di riferimento a 2,10-3,10 euro, rispetto al precedente intervallo 2,55-3,10 euro.

(Elisa Anzolin)

