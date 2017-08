Savino del Bene rivede prezzo Ipo, minimo portato a 2,1 da 2,55 euro

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Savino del Bene rivede al ribasso il prezzo dell'Ipo, annunciando che considererà offerte da parte degli investitori istituzionali a partire da 2,10 euro per azione, pur mantenendo la forchetta di prezzo indicativa tra 2,55 e 3,10 euro.

La società e gli azionisti venditori "hanno deciso di considerare manifestazioni d'interesse da parte degli investitori istituzionali a partire da 2,10 euro per azione, fermo restando l'intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un minimo non vincolante di euro 2,55 per azione e un massimo vincolante di euro 3,10 per azione", si legge in una nota.

Domenica scorsa la società attiva nella logistica aveva annunciato una proroga dell'Opvs di due giorni, fino al 4 dicembre.

