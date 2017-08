Fincantieri, per cessione quota Cdp preferisce Ipo - Bassanini

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Per la cessione di una quota Fincantieri la preferenza della Cdp va alla quotazione in borsa.

A dirlo è il presidente Franco Bassanini.

"Per Fincantieri posso dire che la preferenza è per una quotazione in borsa... E' una società che sta andando molto bene, è prima in Europa per portafoglio ordini", ha detto Bassini a margine di un convegno.

Per quanto riguarda l'entrata di soci in Cdp Reti "c'è un interesse larghissimo", ha aggiunto Bassanini, ricordando che si è "nella fase in cui Lazard richiede a chi ha contattato manifestazioni di interesse non vincolanti per poi fare una short list".

Bassanini non ha voluto commentare le indiscrezioni stampa sull'offerta del Fondo Strategico Italiano per una quota di Versace.

(Elvira Pollina)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia