Ipo Moncler, flottante pari a 30,73% capitale dopo esercizio greenshoe - prospetto

MILANO, 27 novembre (Reuters) - Il flottante di Moncler, in caso di esercizio integrale dell'opzione di greenshoe, sarà pari al 30,73% del capitale.

E' quanto si legge nel prospetto dell'Ipo del brand dei piumini, che Reuters ha avuto modo di visionare.

L'azionariato di Moncler vedrà Ruffini Partecipazioni al 31,9%, quota sostanzialmente invariata rispetto al 32% attuale. Eurazeo scenderà al 23,33% dall'attuale 45%. Carlyle avrà in mano il 7,13% (attualmente ha il 17,756%), mentre Brands Partners 2 avrà l'1,26% (ora ha il 4,994%). Goodjohn (Sergio Buongiovanni) manterrà lo 0,25%. Infine, ci sarà un 5,4% del capitale in mano ad altri soggetti, quota che comprende le azioni collocate per coprire i financial rights.

