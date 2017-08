Chrysler ritiene non fattibile Ipo in 2013, guarda trim1 2014

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Il consiglio di Chrysler, gruppo Fiat, ritiene che il collocamento delle azioni a Wall Street non sarà possibile entro l'anno, ma si prevede continui a lavorare per fare in modo che l'Ipo sia possibile nel primo trimestre del prossimo anno.

Lo dice una nota Fiat, aggiungendo che non é "possibile assicurare se e quando un'offerta verrà lanciata", perché subordinata "alle condizioni di mercato e alle ulteriori valutazioni del caso".

"Fiat continua a sostenere gli sforzi che Chrysler Group sta compiendo al fine di adempiere i propri vincoli contrattuali verso il Veba1 e attende che Chrysler continui a lavorare per compiere i passi necessari a consentire il lancio di un'offerta nel primo trimestre del 2014", aggiunge.

L'AD Sergio Marchionne ha detto che nel processo per l'Ipo di Chrysler emergeranno elementi riconosciuti anche da Veba sulla valutazione di Chrysler.

Alcune fonti hanno detto nelle scorse settimane che le parti potrebbero raggiungere un accordo per la cessione da Veba a Fiat del 41,5% in Chrysler, poco prima della quotazione.

L'acquisizione aprirebbe la strada alla fusione tra Fiat e Chrysler.

