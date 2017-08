Savino del Bene, forchetta prezzo Ipo a 2,55-3,10 euro

MILANO, 18 novembre (Reuters) - La forchetta di prezzo per l'Ipo di Savino del Bene è di 2,55-3,10 euro per azione, per una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 287 e 348 milioni di euro.

Lo hanno detto i vertici della società di logistica che inizia oggi il bookbuilding in vista dell'inizio delle negoziazioni sull'Mta il 6 dicembre.

Obiettivi dello sbarco in borsa, dove la società torna dopo dieci anni, sono "visibilità" e "contendibilità", ha spiegato ai giornalisti il presidente Paolo Nocentini.

Il gruppo punta ad accelerare lo sviluppo all'estero mentre "in Italia vogliamo mantenere la nostra posizione e migliorarla", ha aggiunto.

Quanto ai proventi della quotazione, "noi investiamo in persone, in un aumento del nostro network. Puntiamo a un'espansione in paesi nuovi e a un rafforzamento dove già siamo".

Il gruppo è presente in 45 paesi con 201 uffici.

Nocentini ha escluso un interesse per grosse acquisizioni: "sono costose, time-consuming e si rischia di perdere pezzi per la strada. A operazioni piccole invece siamo interessati perché le digeriamo bene".

Il flottante di Savino del Bene sarà pari al 31,15%. Nello specifico, sono offerte 31 milioni di azioni, 12 milioni derivanti da aumento di capitale e 19 milioni da vendita. La greenshoe sarà pari a 4 milioni di azioni.

A vendere in maniera paritetica sono i due soci attuali, Nocentini e Silvano Brandani (entrambi attualmente al 50%).

Joint global coordinator e joint bookrunner dell'operazione sono Mediobanca, Mps Capital Service e Nomura.

Savino Del Bene ha chiuso il 2012 con ricavi per 985,34 milioni di euro, in crescita dagli 864,92 milioni del 2011. Lo scorso anno l'Ebit è stato pari a 35,84 milioni, in calo dai 37,88 milioni del 2011.

Il gruppo, che opera nel mercato delle spedizioni internazionali, era uscito dalla borsa nel 2003 a seguito dell'Opa lanciata dalla Palio di Nocentini e Brandani.

(Sabina Suzzi)

