M&G Chemicals valutata tra 1,07 e 1,6 mld - rapporto Ipo

MILANO, 18 novembre (Reuters) - M&G Chemicals, divisione del gruppo Mossi&Ghisolfi che dovrebbe sbarcare alla borsa di Hong Kong entro metà dicembre, potrebbe valere fino a 1,6 miliardi di euro.

"Sulla base delle nostre stime, abbiamo fatto una valutazione del valore dell'equity (pre-money) tra 1,071 e 1,597 miliardi di euro ", dice Banca IMI in una rapporto visto da Reuters.

Una fonte spiega che nell'operazione Banca IMI ha il ruolo di sottoscrittore.

M&G Chemicals è il terzo produttore al mondo di resina PET utilizzata per le bottiglie di bevande come la Coca Cola. Mossi & Ghisolfi intende portare in borsa circa un terzo della controllata.

"Il book building inizierà la prossima settimana e la quotazione dovrebbe avvenire nella prima metà di dicembre", dice una fonte vicina alla vicenda.

La fonte, che ha confermato che il flottante sarà pari a circa il 30%, ha precisato che l'offerta è riservata a investitori istituzionali.

Nessun commento dalla società.

(Stephen Jewkes)

