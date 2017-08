Private equity, NEIP III rileva 12,5% di Lafert (motori), obiettivo Ipo

MILANO, 11 novembre (Reuters) - NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo Finanziaria Internazionale), è entrata nel capitale di Lafert, rilevando una quota del 12,5% del capitale.

L'operazione, si legge in un comunicato, è stata realizzata con una modalità mista (acquisto di azioni e sottoscrizione di uno strumento partecipativo).

NEIP ha rilevato la partecipazione da Alcedo, altro operatore di private equity attivo prevalentemente nel Nordest.

I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

Con ricavi consolidati pari a circa 110 milioni di euro e oltre 500 dipendenti, Lafert, con sede a San Donà di Piave (Venezia), produce motori elettrici asincroni e servomotori brushless.

"L'azienda è cresciuta costantemente negli ultimi anni", ha commentato Fabrizio Trevisiol di Lafert, "grazie alla credibilità che Lafert ha saputo guadagnarsi a livello internazionale, con nuovi clienti e su nuovi mercati. L'obiettivo che ci siamo posti, compatibilmente con i mercati, è la quotazione in Borsa entro 2-3 anni per permettere alla nostra azienda ulteriori leve per la crescita".

NEIP III ha un commitment di 75 milioni di euro.

