Kinexia, conti in crescita in 9 mesi, dividendo straordinario per Innovatec

MILANO, 8 novembre (Reuters) - Kinexia ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con utile, margini e valore della produzione in crescita. Il Cda ha deliberato la proposta di distribuire un dividendo straordinario.

Il valore della produzione, si legge in un comunicato della società attiva nelle energie rinnovabili, è aumentato del 38%, a 48,7 milioni di euro.

L'Ebitda è balzato del 139%, a 12,3 milioni, e l'Ebit del 179%, a quota 4,4 milioni.

Al 30 settembre scorso, l'indebitamento finanziario era pari a 94,8 milioni, in crescita rispetto ai 65,6 milioni al 31 dicembre 2012.

Il Cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario, parte in denaro (0,01 euro per azione) e parte in natura, attraverso l'assegnazione di azioni della società interamente controllata Innovatec, per un valore contabile complessivo delle riserve disponibili pari a massimi 1.093.146,36 euro.

Il dividendo straordinario è finalizzato a consentire una maggiore diffusione delle azioni Innovatec nell'ambito della procedura per l'ammissione alle negoziazioni sull'Aim Italia, allargandone così il flottante e la liquidità di negoziazione.

La distribuzione del dividendo è subordinata alla quotazione di Innovatec.

Kinexia ritiene che, "in assenza di forti discontinuità che si potrebbero presentare nel mercato del credito e climatico in riferimento al teleriscaldamento, nonché di scenario macroeconomico, possa prevedere per il corrente esercizio il raggiungimento degli obiettivi di un valore della produzione pari a circa 80 milioni e di un Ebitda margin del 25%, comunicati al mercato a fine novembre 2012, in occasione della presentazione del piano industriale 2013-2015".

