Chrysler, BofA Merrill Lynch affiancherà JPMorgan nell'ipo

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Chrysler ha aggiunto Bank of America Merrill Lynch tra le banche che cureranno l'Ipo della casa Usa controllata da Fiat insieme a JPMorgan Chase.

Lo ha detto una fonte vicina alla situazione, aggiungendo che l'operazione di quotazione si potrebbe realizzare a dicembre.

Chrysler non ha commentato la notizia, che era stata già riportata dal Wall Street Journal.

La casa Usa ha inviato la documentazione per l'Ipo a fine settembre, dopo che non è stato raggiunto un accordo tra la controllante Fiat e il fondo Veba, secondo azionista di Chrysler, per l'acquisto della partecipazione nel gruppo statunitense.

L'AD Sergio Marchionne la scorsa settimana ha detto che l'ipo può essere realizzata nel 2013.

