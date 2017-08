Ipo Savino Del Bene, Nomura vede valore equity a 310-390 mln

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Savino Del Bene, la società di logistica che punta ad approdare sull'Mta il prossimo 6 dicembre, potrebbe valere tra i 310 e i 390 milioni secondo Nomura.

E' quanto emerge dall'equity research predisposto dalla banca che agisce come global coordinator dell'Ipo assieme a Mediobanca e Mps Capital Services, e che Reuters ha avuto modo di consultare.

Secondo una fonte a conoscenza del dossier la valutazione di Mediobanca è invece inferiore. "E' un po' più bassa nelle stime" rispetto a quella di Nomura, spiega.

Una terza fonte vicina all'operazione spiega che la valorizzazione della società si aggira sui 300-350 milioni.

Altre due fonti vicine all'operazione ritengono che l'Opvs frutterà circa 100 milioni di euro, che corrisponderebbe a una capitalizzazione della società di circa 300 milioni.

"Con Kuehne+Nagel, Panalpina e DSV come ovvi peer quotati, crediamo che la valutazione dovrebbe essere più vicina a quella di DSV", scrive Nomura, spiegando che la valutazione delle altre due società riflette anche la forza della valuta, il franco svizzero.

Il broker spiega di aver utilizzato principalmente il metodo DCF (Discounted cash flow), incrociato con i mulltipli P/E ed EV/Ebitda.

"Questo ci dà una forchetta di valutazione tra i 310 e i 390 milioni di euro per l'equity", si legge nel report.

La società punta a collocare circa il 31% del capitale, derivante per quasi il 40% da un aumento di capitale e per poco oltre il 60% dalla vendita di quote da parte degli attuali azionisti.

La banca ritiene che "Savino del Bene possa registrare una crescita dell'utile netto di oltre il 6% l'anno tra il 2012 e il 2017, in linea o meglio della media dei peer quotati".

Nomura sottolinea, inoltre, che il fatto che il 73% dei ricavi dell'azienda arrivi dal trasporto merci via mare "la mette nei mercati giusti, dove la crescita del trasporto merci marittimo è molto più forte di quello aereo".

L'offerta globale di vendita e di sottoscrizione avrà inizio il 18 novembre e si concluderà il 2 dicembre.

(Elisa Anzolin, Isla Binnie)

