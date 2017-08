Savino Del Bene,offerta per Ipo dal 18 novembre al 2 dicembre-Consob

MILANO, 4 novembre (Reuters) - L'offerta globale di vendita e di sottoscrizione di azioni Savino Del Bene finalizzata alla quotazione in borsa della società avrà inizio il 18 novembre e si concluderà il 2 dicembre.

E' quanto si legge nella newsletter settimanale pubblicata da Consob, che ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo dopo che Borsa Italiana ha approvato l'ammissione a quotazione il 28 ottobre.

Il gruppo Savino Del Bene, che opera nel settore delle spedizioni internazionali marittime ed aeree, è stato quotato dal 1996 al 2003.

L'offerta globale è pari a 31 milioni di azioni, di cui 19 milioni (61%) poste in vendita dai due azionisti dell'emittente e 12 milioni (39%) rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria il primo ottobre scorso. Il collocamento comprende un'offerta pubblica, pari al 10% del globale, e un contestuale collocamento istituzionale, pari al 90% dell'offerta globale.

E' inoltre prevista un'opzione di greenshoe per altri 4 milioni di azioni massime da destinare al collocamento istituzionale in caso di over allotment; l'eventuale esercizio integrale dell'opzione porterebbe il capitale sociale di Savino Del Bene sul mercato al 31,15%.

