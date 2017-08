Ipo, francese Numericable valutata fino a 5,57 mld euro

PARIGI, 28 ottobre (Reuters) - L'operatore via cavo Numericable ha fissato a 20,30-24,80 euro per azione il range indicativo del prezzo dell'Ipo, per un controvalore della società fino a 5,57 miliardi di euro (debito incluso).

Numericable offre pacchetti di pay-tv, Internet e telefonia fissa.

L'Ipo prevede un aumento di capitale da 250 milioni di euro e la vendita di azioni esistenti per 402 milioni. Gli azionisti venditori sono gli operatori di private equity Cinven e Carlyle.

Dopo il collocamento, Altice, fondo d'investimento che fa capo a Patrick Drahi, sarà il primo azionista di Numericable, dato che, contestualmente all'Ipo, sottoscriverà un aumento di capitale da 200-250 milioni di euro.

Il debutto in borsa è atteso per il mese di novembre.

Diversi osservatori non escludono che Numericable possa essere oggetto di un takeover da parte di Sfr (Vivendi ) o Bouygues.

