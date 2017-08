Ipo, Royal Mail, parte offerta, valore fino a 3,3 mld sterline

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Il servizio postale della Gran Bretagna dovrebbe approdare in borsa sulla base di una valorizzazione fino a 3,3 miliardi di sterline (5,3 miliardi di dollari).

E' quanto ha annunciato il governo di Londra, in occasione dell'avvio del collocamento di Royal Mail.

L'Ipo rappresenta una delle privatizzazioni più importanti da tempi in cui il governo conservatore di John Major vendette le ferrovie, nel 1990.

Dando il via alla vendita, il governo ha detto di voler cedere una quota di maggioranza di Royal Mail, offrendo azioni in un range indicativo di 260-330 pence l'una.

Ne consegue una valorizzazione della società compresa tra 2,6 e 3,3 miliardi di sterline, con una prospettiva di incasso per il governo fino a 1,7 miliardi di sterline.

L'ammontare in offerta potrebbe essere aumentato fino al 15% con la greenshoe. In caso di esercizio dell'opzione, la quota del governo potrebbe scendere a un minimo del 30%.

L'offerta, che si chiuderà il prossimo 8 ottobre, vedrà il governo vendere almeno il 40,1% del capitale. Il 10% delle azioni in vendita è riservato ai dipendenti. Il debutto è previsto il prossimo 11 ottobre.

Il governo ha stimato che il 30% circa delle azioni in offerta andrà al pubblico retail, che investirà un minimo di 750 sterline nella società.

"Siamo incoraggiati dall'interesse dimostrato finora dai potenziali investitori", ha detto il ministro dell'Industria, Vince Cable.

La privatizzazione viene criticata dal partito laburista all'opposizione e contrastata dai sindacati, che stanno considerando lo sciopero.

SOTTO PRESSIONE

Il partito laburista, che i sondaggi mostrano come favorito per vincere le prossime elezioni, è stato messo sotto pressione dai sindacati e dagli attivisti affinché si impegni a rinazionalizzare Royal Mail. Anche se non ha escluso questa opzione, il Labour ha detto che sarebbe irresponsabile farlo senza prima sapere quanto potrebbe costare alle finanze pubbliche.

Royal Mail ha un fatturato annuo di oltre 9 miliardi di sterline.

Il governo ha detto che, sulla base del piano di un pagamento di dividendi per 200 milioni di sterline nel 2014, l'offerta proietta un rendimento implicito compreso tra 6,1 e 7,7%.

Goldman Sachs e Ubs sono global coordinator dell'offerta.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia