Ipo, tedesca Grohe potrebbe avviare iter giovedì prossimo - fonti

FRANCOFORTE, 24 settembre (Reuters) - Grohe, società tedesca specializzata nella produzione di rubinetti e accessori per il bagno tra le più grandi d'Europa, giovedì potrebbe lanciare un'Ipo, se i fondi di private equity azionisti non riusciranno a trovare un accordo per la vendita, a un prezzo che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di dollari.

E' quanto riferiscono due persone vicine alla situazione.

TPG Capital e il braccio di private equity di Credit Suisse stanno cercando di uscire dalla società seguendo il cosiddetto dual track, che include le opzioni di vendita o quotazione.

"E' una partita a poker", dice una delle fonti. "Entrambe le opzioni sono sul tavolo e ci resteranno anche se sarà intrapreso l'iter di quotazione nei prossimi giorni".

