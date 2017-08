Fiat, Chrylser presenta filing per Ipo

DETROIT, 24 settembre (Reuters) - Chrysler Group LLC ha presentato domanda di ammissione alla quotazione in borsa attraverso un'offerta che potrebbe valere fino a 100 milioni di dollari in un'operazione che potenzialmente frena i piani di Fiat per assumere il pieno controllo del produttore di auto Usa ma valorizza la partecipazione dell'azionista di minoranza VEBA.

Nella documentazione non è specificato quante azioni saranno offerte; i proventi dell'Ipo, che sarà curata da J.P. Morgan, andranno a VEBA, trust sanitario dei dipendenti del sindacato United Auto Workers.

Sergio Marchionne, AD sia di Chrysler che di Fiat, ha detto a metà mese che la quotazione potrebbe avere luogo nel primo trimestre dell'anno prossimo.

All'Ipo si è giunti dopo che Marchionne e VEBA non sono riusciti ad accordarsi sulla valorizzazione della partecipazione del trust.

Nel filing Chrysler, uscita dal pesante dissesto finanziario del 2009, afferma che "nonostante i nostri recenti risultati finanziari, le nostre attività Usa non hanno ancora raggiunto un livello di redditività sostenibile".

