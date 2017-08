Ipo Chrysler, JP Morgan probabile lead manager - CNBC

19 settembre (Reuters) - E' probabile che sia JPMorgan Chase & Co a curare l'offerta propedeutica alla quotazione in borsa di Chrysler Group. Lo ha riferito ieri in tarda serata l'emittente CNBC, citando una persona vicina all'operazione.

L'Ipo metterebbe fine al contenzioso che oppone l'AD di Chrysler e della controllante Fiat Sergio Marchionne e Veba, fondo sanitario del sindacato del settore, sul prezzo della partecipazione di quest'ultima nella casa automobilistica.

Chrysler ha in programma di presentare questo mese la domanda di ammissione alla quotazione, operazione che consentirebbe a Veba di vendere le proprie azioni, rallentando tuttavia il progetto di Fiat di assumere il pieno controllo del produttore di auto.

Una portavoce di Chrysler non ha voluto rilasciare commenti a CNBC in merito all'Ipo. (link.reuters.com/xyc33v)

Chrysler e JPMorgan non sono stati raggiungibili da Reuters per un commento.

