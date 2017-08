MILANO, 16 settembre (Reuters) - Fiat passa in negativo dopo un avvio di seduta in rialzo.

Dopo circa venti minuti di contrattazioni, il titolo del Lingotto cede lo 0,89%, a 6,095 euro, dopo aver segnato un minimo di 6,09 euro.

I trader e le note dei broker citano come elemento negativo lo stallo nelle trattative per l'acquisto della quota di Veba in Chrysler.

