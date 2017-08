Bollorè quoterà 10% divisione batterie auto il 30/10

PARIGI, 13 settembre (Reuters) - Il gruppo Bollorè intende quotare in Borsa il 10% della divisione di batterie per macchine elettriche il prossimo 30 ottobre per velocizzare il processo di crescita.

E' quanto spiegato dall'amministratore delegato Vincent Bollorè in un'intervista a Reuters.

"E' un business molto competitivo a livello globale e tra una società poco conosciuta e una società quotata a livello internazionale c'è una diffferenza significativa", ha detto Bollorè a margine di una conferenza stampa per la presentazione della divisione Blue Solutions.

Bollorè ha aggiunto che l'Ipo non prevederà un aumento di capitale, che l'approdo in borsa di una quota maggiore non avverrà prima di 'qualche tempo' e che è ancora troppo presto per parlare di forchetta di prezzo.

Blue Solutions, in cui Bollorè detiene una partecipazione di maggioranza, ha oggi ricavi inferiori ai 40 milioni di euro, ma punta a 1,5 miliardi nel 2020 con un risultato operativo di 400 milioni, ha detto l'AD.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia