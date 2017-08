Twitter, primo passo verso la quotazione in Borsa

SAN FRANCISCO, 13 settembre (Reuters) - Twitter ha presentato alla Sec americana la documentazione S-1, primo passo per lo sbarco in Borsa.

L'annuncio è arrivato ieri sera con un 'cinguettio' in cui la società di microblogging scrive di aver inoltrato la documentazione "in via confidenziale".

Secondo una fonte vicina al dossier sarà Goldan Sachs a ricoprire il ruolo di lead manager in quella che potrebbe essere la quotazione più attesa dai tempi di Facebook di una società della Silicon Valley.

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia