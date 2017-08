Ipo, True Energy Wind punta a quotazione entro fine estate

MILANO, 3 luglio (Reuters) - True Energy Wind, società attiva nel mini-eolico, ha avviato il progetto di quotazione sul mercato Aim, puntando a debuttare a Piazza Affari entro la fine dell'estate.

E' quanto si legge in una nota della società, controllata dal fondo di private equity True Energy Sicav SIF.

"True Energy Wind intende quotarsi sul mercato Aim Italia per raccogliere capitale, sia in forma di equity che attraverso strumenti di debito, per finanziare un progetto di sviluppo che prevede la produzione e la commercializzazione di energia elettrica attraverso la costruzione e la messa a regime di 120 turbine minieoliche per una potenza di 5,4 Mw", si legge nella nota, dove si spiega che le nuove turbine assieme alle 50 già installate per 1,5 Mw, genereranno già a partire dal 2014 un fatturato annuo di 4 milioni di euro.

La maggioranza del capitale rimarrà in capo a True Energy Sicav SIF, fondo specializzato in investimenti nel settore delle energie microrinnovabili lanciato nel gennaio 2011.

L'Ipo di True Energy Wind è seguita da Advance Advisor in qualità di Advisor finanziario, che sottoscriverà una quota pari al 5% dell'offerta, e da Integrae Sim in qualità di Nomad e di global coordinator.

