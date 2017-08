MILANO, 27 giugno (Reuters) - Il presidente di Fiat John Elkann ha escluso un'eventuale quotazione in Borsa di Ferrari.

"Non abbiamo in mente assolutamente nulla in questo senso", ha risposto, durante un convegno in Bocconi, alla domanda se si stesse pensando a un'Ipo per la società del gruppo Fiat.

(Stefano Rebaudo)

