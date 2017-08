PUNTO 1-Ipo, Italia Independent su Aim il 28 giugno, valutata 57 mln

(Aggiunge prezzo, capitalizzazione e altri dettagli)

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Italia Independent Group esordirà sull'Aim venerdì 28 giugno, dopo che oggi Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie del gruppo specializzato nella produzione e distribuzione di occhiali alle negoziazioni.

E' quanto si legge in un avviso di Borsa Italiana, dove si precisa che il primo giorno di negoziazione delle azioni Italia Independent non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.

Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato in 26 euro ciascuna. La società fondata e controllata da Lapo Elkann si propone quindi di raccogliere 13,65 milioni di euro, dei quali 11,05 milioni derivano da un aumento di capitale e 2,6 dalla vendita di quote da parte degli azionisti, più altri 2,05 milioni nel caso di esercizio dell'opzione di over allotment.

Il flottante sarà quindi pari al 23,76% del capitale della società post-aumento (27,32% nel caso di esercizio dell'over allotment)

La capitalizzazione finale della società ammonterà a 57,46 milioni, secondo quanto si legge nell'avviso di Borsa.

Senza over allotment, il nuovo azionariato vedrà, tra gli altri, il presidente Lapo Elkann scendere dal 64% al 48,8% e l'AD Andrea Tessitore passare dall'11,1% all'8,48% del capitale.

Nomad e specialista è Equita Sim.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia