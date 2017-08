Bioera, Canio Giovanni Mazzaro AD al posto di Angelo Matrone

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Canio Giovanni Mazzaro è il nuovo amministratore delegato di Bioera.

Mazzaro, si legge in un comunicato, prende il posto di Aurelio Matrone, che lascia la società dopo esserne stato liquidatore durante la fase del concordato preventivo.

Mazzaro, attraverso Biofood Italia Srl, è il maggiore azionista di Bioera.

Esattamente un anno fa, Mazzaro aveva lasciato la presidenza di Bioera a Daniela Garnero Santanchè, ex compagna e socia in affari.

Il 24 maggio scorso, la parlamentare del Pdl ha annunciato un accordo per acquisire il 14,91% del capitale di Bioera da First Capital per poco più di 2,4 milioni di euro, una transazione che ha consentito alla società di chiudere i contenziosi con l'investment company.

Nel comunicato che annuncia la nomina di Mazzaro si legge che per il prossimo 29 luglio è stata convocata un'assemblea con all'ordine del giorno la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario e di un dividendo straordinario in natura, ovvero parte in natura e parte in denario, attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Ki Group.

La proposta di dividendo ordinario è pari a 0,04 euro per azione. Il dividendo straordinario è condizionato al via libera di Borsa Italiana all'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia di Ki Group.

