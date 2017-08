Ipo, Fnac fissa a 22 euro prezzo, debutto domani

PARIGI, 19 giugno (Reuters) - Fnac ha fissato a 22 euro per azione il prezzo del collocamento in borsa, per un controvalore di 365,1 milioni di euro.

E' quanto comunica Euronext.

Il debutto della catena di negozi di prodotti elettronici ed editoriali è fissato per domani.

Due giorni fa, Fnac ha smentito le indiscrezioni, riportate da Le Parisien, su un piano per tagliare 600 posti di lavoro.

Ieri, l'assemblea degli azionisti di Ppr, a cui Fnac fa capo, ha approvato il cambio di denominazione in Kering. Ppr ha scorporato Fnac e deciso di quotarla, una mossa che s'inquadra nel processo di focalizzazione su lusso e marchi sportivi.

