Ipo, SeaWorld (Blackstone) punta a valorizzazione fino a 2,5 mld dlr

9 aprile (Reuters) - SeaWorld Parks and Entertainment ha fissato a 24-27 dollari il range di prezzo dell'Ipo, per una valutazione della società controllata dal colosso del private equity Blackstone che arriva a 2,5 miliardi di dollari.

Al massimo della forchetta, SeaWorld raccoglierà 540 milioni di dollari, che verranno utilizzati per rimborsare il debito.

SeaWorld controlla undici parchi tematici, con oltre 67.000 animali.

L'Ipo di SeaWorld potrebbe rappresentare per Blackstone un banco di prova per soppesare l'eventuale accoglienza del mercato a una quotazione di Merlin Entertainment, la holding che ha in pancia un portafoglio di parchi divertimento europei, tra cui Gardaland.

