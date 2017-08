PUNTO 1-Moleskine, prezzo Ipo fissato 2,3 euro, domanda long only

(Aggiunge fonte su domanda)

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Si è chiusa l'offerta di Moleskine, finalizzata alla quotazione a Piazza Affari.

Il prezzo definitivo, si legge in un comunicato del produttore di taccuini, è stato fissato a 2,30 euro per azione in linea con quanto anticipato stamane a Reuters da fonti di mercato.

La domanda, nell'ambito dell'intervallo indicativo, ha superato di 3,6 volte l'offerta.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì prossimo, 3 aprile.

Secondo quanto riferisce una fonte vicina al collocamento, "la domanda ha un tasso di qualità estremamente elevato, grazie al marketing molto oculato che è cominciato nel maggio dell'anno scorso".

"La stragrande maggioranza del book (l'85-90%)", prosegue la fonte, "è composto da investitori long only".

La domanda è giunta "per il 40% circa da Italia e Gran Bretagna", per il 20% circa dagli Stati Uniti, mentre il restante 40% è stato coperto dal resto del mondo, "con un 5% circa dell'Asia".

In sede di Ipo, rivela la fonte, "dovrebbe essere entrato un fondo sovrano, con una piccola partecipazione", ma nulla più vuole dire sulla natura di questo investitore.

La domanda è stata coperta soprattutto dagli investitori istituzionali, ma "anche la parte retail è stata coperta più di una volta, quindi si andrà al riparto".

Per quanto riguarda il pricing di 2,3 euro, ovvero la parte centrale della forchetta indicativa originaria di 2-2,65 euro (poi ristretta a 2,2-2,4 euro), la fonte spiega che si è trattato di "bilanciare varie esigenze. Considerato il periodo, si voleva evitare di subire troppo la volatilità del mercato, che certo non ha aiutato nel corso del bookbuilding".

Mediobanca, Goldman Sachs e Ubs operano quali coordinatori dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione e joint bookrunners. Bnp Paribas è joint lead manager. Mediobanca è anche responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, sponsor e specialist. Rothschild è l'advisor finanziario della società e dell'azionista venditore.

