Moleskine, prezzo definitivo Ipo fissato a 2,3 euro per azione

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Si è chiusa l'offerta di Moleskine, finalizzata alla quotazione a Piazza Affari.

Il prezzo definitivo, si legge in un comunicato del produttore di taccuini, è stato fissato a 2,30 euro per azione in linea con quanto anticipato stamane a Reuters da fonti di mercato.

La domanda, nell'ambito dell'intervallo indicativo, ha superato di 3,6 volte l'offerta.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì prossimo, 3 aprile.

