Ipo, Borsa di Mosca poco mossa in giorno esordio, prezzo a minimo forchetta

MOSCA, 15 febbraio (Reuters) - Nel suo giorno d'esordio sul mercato azionario, il titolo della Borsa di Mosca è poco mosso rispetto al prezzo di collocamento, fissato a 55 rubli (1,37 euro) ad azione, al minimo della forchetta data.

Con l'Ipo la società ha raccolto 15 miliardi di rubli (circa 370 milioni di euro), si legge in una nota.

Il prezzo fissato valorizza la borsa di Mosca circa 126,9 miliardi di rubli, pari a circa 3,15 miliardi di euro.

La forchetta di prezzo dell'Ipo, in parte in vendita e in parte attraverso l'emissione di nuove azioni, era inizialmente stata fissata tra 55 e 63 rubli ed era poi stata ridotta tra 55 e 57 rubli.

Il flottante è pari al 30% del capitale.

