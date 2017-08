Ipo, esordio a Francoforte di Leg, invariata rispetto a prezzo offerta

FRANCOFORTE, 1 febbraio (Reuters) - Il titolo del gruppo immobiliare tedesco LEG Immobilien è invariato rispetto al prezzo di collocamento, nel giorno del suo debutto alla borsa di Francoforte.

Intorno alle 11,30 le azioni LEG sono scambiate esattamente a 44 euro per azione, pari al prezzo d'offerta, dopo aver aperto in rialzo di circa l'1%.

L'azionista di maggioranza Whitehall, fondo di investimento di Goldman Sachs, e Perry Capital, che aveva l'11% prima della quotazione, hanno raccolto complessivamente 1,34 miliardi di euro vendendo il 57,5% del capitale della società.

L'offerta, tutta in vendita, valuta la società 2,3 miliardi di euro nel suo complesso.

Sulla base dei dati di settembre scorso, LEG ha un Nav pari a 44,8 euro per azione: il prezzo di collocamento offre quindi uno sconto dell'1,8% sul Nav, rendendola più economica rispetto ad altri gruppi immobiliari quotati come GSW Immobilien e Deutsche Wohnen, che scambiano a premio rispetto al NAV stimato per dicembre 2012, secondo JP Morgan.

Quella che è la seconda maggior quotazione degli ultimi cinque anni sul mercato tedesco alimenta le speranza di una ripresa delle Ipo nel continente.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia