PUNTO 2-Sea, una sola offerta per 14,6%, 147 mln euro da parte di F2i

(Aggiunge nota Asam)

MILANO, 27 dicembre (Reuters) - F2i si è aggiudicata in via provvisoria l'asta per rilevare la quota del 14,6% che la Provincia di Milano detiene in Sea, presentando un'offerta da 147 milioni di euro, in ribasso rispetto alla base d'asta di 160 milioni circa prevista dal bando indetto dopo il fallimento della quotazione della società aeroportuale.

E' quanto ufficializza Asam - la holding attraverso cui Palazzo Isimbardi detiene il pacchetto di azioni della società che gestisce Linate e Malpensa - in una nota, sottolineando che l'offerta di F2i è l'unica pervenuta.

Dato che l'offerta al ribasso, Asam sta valutando la congruità, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

La base d'asta prevedeva un prezzo per azione di 4,4 euro e la possibilità anche di offerte al ribasso e quella di F2i è pari a 4,04 euro per azione. La Provincia ha messo in vendita circa 36,4 milioni di azioni, pari al 14,56% di Sea.

Il fondo guidato da Vito Gamberale era diventato socio di Sea lo scorso dicembre, acquistandone il 29,75% dal Comune di Milano - azionista di maggioranza con oltre il 54% - per 385 milioni di euro e non aveva nascosto di voler ampliare la propria partecipazione né di essere contrario ad alcuni aspetti della quotazione.

A fine novembre, l'Ipo di Sea - con una forchetta di prezzo tra 3,2 e 4,3 euro per azione - è sfumata per mancanza di adesioni.

Nei mesi scorsi F2i e Palazzo Marino sono stati protagonisti di un aspro scontro, sfociato in esposti da parte della società aeroportuale alla Consob e alla procura di Milano che sulla mancata Ipo ha aperto un fascicolo al momento senza indagati né ipotesi di reato.

La Provincia di Milano ha bisogno di 90 milioni di euro entro fine anno per evitare di sforare il patto di stabilità.

Come riferito da una fonte vicina al dossier nelle settimane scorse, F2i, già azionista della società aeroportuale, era orientata a presentare un'offerta per la quota di Sea.

