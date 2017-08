Borsa, esperienza Spac ripetibile in Italia - Gamberale

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - L'esperienza della Spac è ripetibile in Italia.

Lo ha detto Vito Gamberale, uno degli sponsor (con Roland Berger e Carlo Mammola) di Italy Investment 1, la prima Spac italiana.

Parlando nel corso del convegno 'Time for Growth', Gamberale, dopo aver raccontato l'esperienza del veicolo, ha detto di ritenere che "sia ripetibile per il mercato italiano".

Gamberale non ha precisato se è in cantiere una Italy Investment 2, ma ha accennato al fatto che alcune aziende contattate nei mesi scorsi "continuano a chiamarmi".

La Spac - acrononimo per 'special purpose acquisition company' - è una società veicolo che attraverso la quotazione raccolgono capitali che poi utilizzeranno per un'operazione di fusione-acquisizione con una socierà non quotata, portandola così in Borsa senza compiere il classico percorso di Ipo.

(Massimo Gaia)

