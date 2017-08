Ipo, compagnia assicurativa Picc raccoglie 3,1 mld dlr a Hong Kong

HONG KONG, 30 novembre (Reuters) - La compagnia assicurativa cinese People's Insurance Company of China (Picc) ha raccolto 3,1 miliardi di dollari Usa dalla quotazione a Hong Kong.

Picc ha fissato il prezzo dell'Ipo a 3,48 dollari di Hong Kong, vicino al minimo del range indicativo (3,42-4,03 dollari).

Dalla vendita di 6,9 miliardi di nuove azioni, la compagnia statale ha raccolto 24 miliardi di dollari di Hong Kong (3,1 miliardi di dollari Usa).

La quotazione di Picc è la maggiore a Hong Kong dal debutto di Aia Group, nell'ottobre 2010, operazione da 20,5 miliardi di dollari.

Il pricing vicino ai minimi della forchetta fotografa l'interesse tiepido per i collocamenti in Asia e per le Ipo in genere a livello a mondiale. Fanno eccezione i nuovi mercati emergenti, come Malaysia, Filippine e Thailandia, che nel 2012 hanno registrato una crescita significativa delle quotazioni. Cina e Corea del Sud, invece, hanno visto le Ipo cadere di oltre il 60%, mentre Singapore segna un calo del 40%.

Picc ha collocato azioni a Cornerstone Investors per circa 1,8 miliardi di dollari, una soluzione che garantisce il buon esito dell'operazione, ma deprime il prezzo.

