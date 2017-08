Sea, quota Aeropuertos Argentina 2000 disponibile per vendita

MILANO, 20 novembre (Reuters) - La partecipazione di Sea in Aeropuertos Argentina 2000 rientra tra gli asset disponibili per la vendita.

E' una delle informazioni che emergono dal corposo prospetto informativo della società guidata da Giuseppe Bonomi, che ieri ha avviato l'offerta finalizzata al debutto a Piazza Affari.

La partecipazione residua in Aeropuertos Argentina 2000 è pari all'8,5% del capitale.

Le altre partecipazioni disponibili per la vendita sono Consorzio Milano Sistema in liquidazione (10%) e Romaimport Srl (0,227%).

Il prospetto ricorda che nel marzo 2011 Sea ha ceduto il 5% di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, a F2i per 8,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda Aeropuertos Argentina 2000 il documento riporta che, nel giugno 2011, Sea ha ceduto a Cedicor il 10% del capitale per 14 milioni di euro.

Il passaggio delle azioni, come precisa il prospetto,non è stato formalizzato perché l'autorità di regolamentazione del settore aeroportuale argentina non ha ancora rilasciato l'autorizzazione. Sea, però, in attesa del via libera, riconosce a Cedicor "i diritti amministrativi e patrimoniali" della partecipazione.

Cedicor è la scatola a monte di Corporaciòn America, holding argentina con partecipazioni in aeroporti, infrastrutture, energia, agroindustria e servizi. Presidente di Corporaciòn America è Eduardo Eurnekian, che incrociò la strada di Bonomi allorché l'attuale numero uno di Sea era alla prima esperienza alla guida della società aeroportuale italiana.

Sea, nel 1997, decide di rilevare il 36% di AA2000, investimento che desta perplessità all'epoca e che viene bocciato dal successore di Bonomi, Giorgio Fossa.

Eurnekian torna d'attualità nel 2003, quando si presenta come cavaliere bianco per il salvataggio della compagnia Volare. Il piano di rilancio non decolla e Volare fallisce. Ne scaturisce un'inchiesta della procura di Busto Arsizio, focalizzata su Myair, compagnia nata dalle ceneri di Volare e anch'essa dalla vita breve e tormentata. Eurnekian si dichiara parte lesa e - nel 2004 - Bonomi, nel frattempo transitato da Anas e Alitalia, ne cura gli interessi come avvocato.

Il nome di Eurnekian - che resta molto legato all'Italia, anche perché AA2000 controlla lo scalo di Trapani - è tornato d'attualità mesi fa: Corporaciòn America, infatti, insieme ad Aldo Spinelli aveva presentato una manifestazione d'interesse per la partecipazione dell'Autorità Portuale di Genova nell'aeroporto Cristoforo Colombo, procedura poi accantonata e ora in attesa di ripartire.

Dato curioso: nel prospetto informativo viene riportata una sintesi della storia di Sea, ma non viene fatto cenno all'investimento in Aeropuertos Argentina 2000.

(Massimo Gaia)

