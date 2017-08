Sea, ok Consob a prospetto informativo, parte alta forchetta 1 mld - fonte

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Consob ha dato il via libera al prospetto informativo per la quotazione in borsa di Sea.

E' quanto si legge in una nota della società diffusa in serata.

Una fonte vicina al dossier ha riferito oggi che c'è stato un incontro tra le banche, Sea e Asam per preparare i cda di domani della società aeroportuale e della holding della Provincia di Milano in cui sarà approvata la forchetta, la cui parte alta è attorno a 1 miliardo di euro.

