PUNTO 1 - Sea, settimana prossima ok Consob, Borsa - fonte

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Il via libera di Consob e Borsa alla quotazione di Sea arriverà la prossima settimana. Lo riferisce oggi una fonte finanziaria a margine del roadshow dell'autostrada Milano-Serravalle a piazza Affari.

"La settimana prossima arriverà il nulla osta di Consob e il giudizio di ammissibilità di Borsa", ha spiegato la fonte.

Due giorni fa, il cda di Sea ha ribadito di essere favorevole alla quotazione della società aeroportuale che dovrebbe avvenire entro l'anno. Secondo una fonte vicina al dossier, le ricerche dei global coordinator dell'Ipo indicano un valore medio del 100% del capitale superiore a 1 miliardo di euro.

Allo stato attuale, il collocamento prevede un aumento di capitale e la cessione della quota del 14,6% detenuta dalla Provincia di Milano, attraverso la holding Asam. Di conseguenza, il Comune - azionista di maggioranza con il 56% - si diluirebbe al 48,1% circa e F2i - il fondo che lo scorso anno ha acquistato il 29,75% di Sea - al 26,1%. Il flottante sarà pari al 25% circa del capitale dopo l'esercizio della greenshoe.

A proposito della quotazione, oggi la consigliera delegata di Asam, Carmen Zizza, ha detto che Palazzo Isimbardi "crede molto nella quotazione" della società sulla quale "abbiamo una lettera di intenti firmata da Provincia e Comune di Milano".

Zizza ha aggiunto che, nel caso in cui la valorizzazione finale della società non dovesse soddisfare la Provincia, "l'idea è quella di trovare insieme (a Palazzo Marino) un'alternativa, che al momento non c'è ancora".

(Sara Rossi)

