Ipo Sea, roadshow e bookbuilding partiranno il 19 novembre-fonte

MILANO, 6 novembre (Reuters) - Il bookbuilding e il relativo roadshow di Sea partiranno quasi certamente il prossimo 19 novembre.

E' quanto riferisce una fonte vicina al processo di quotazione della società aeroportuale.

Da oggi al 16 novembre, dice la fonte, si svolgerà il periodo di pre-marketing, tecnicamente detto "investor education".

Alcuni quotidiani, oggi, indicano che il roadshow dovrebbe chiudersi il prossimo 30 novembre. Sea, secondo le indiscrezioni di stampa, dovrebbe atterrare a Piazza Affari il 3 dicembre.

Ieri, il Cda della società guidata da Giuseppe Bonomi aveva deliberato la prosecuzione del processo di quotazione.

Una fonte vicina al dossier aveva riferito che le ricerche dei global coordinator dell'Ipo indicano un valore medio del 100% del capitale superiore a 1 miliardo di euro.

L'operazione prevede un aumento di capitale e un solo azionista venditore, ovvero Asam, holding della Provincia di Milano. E sarà articolata in un'offerta pubblica in Italia e in un collocamento privato all'estero.

Il flottante sarà pari al 25% circa del capitale dopo l'esercizio della greenshoe.

Joint global coordinator sono Banca Imi, Mediobanca , Morgan Stanley e UniCredit. Bnp Paribas e Deutsche Bank ricoprono il ruolo di joint bookrunner.

(Massimo Gaia)

