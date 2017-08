Made in Italy 1, quotazione di SeSa in borsa entro il 2013

MILANO, 24 ottobre (Reuters) - La quotazione di SeSa alla borsa di Milano è prevista entro il 31 dicembre 2013. E' quanto si legge in un comunicato di Made in Italy 1, in cui si annuncia la convocazione dell'assemblea degli azionisti per i giorni 26 e 27 novembre.

L'assemblea, ricorda la nota della Spac, sarà chiamata ad approvare la fusione per incorporazione di SeSa, finalizzata alla quotazione. Obiettivo è portare l'azienda al segmento Star.

