Telefonica, tedesca O2 in borsa il 30 ottobre, collocamento da 1,5 mld

MADRID, 16 ottobre (Reuters) - Telefonica prevede di quotare in borsa il 23,17% della controllata tedesca O2 a un prezzo compreso tra 5,25 e 6,50 euro per azione, che valuterebbe la partecipazione a circa 1,52 miliardi di euro.

Lo dice la società in un filing all'autorità di vigilanza, aggiungendo che fisserà il prezzo finale per la quotazione il 29 ottobre e gli scambi in borsa inizieranno il 30.

"Sarà offerto al mercato un totale di 225 milioni di azioni e le banche lead avranno la possibilità di acquistare fino a 33,75 milioni di azioni extra", dice Telefonica in una nota.

Le azioni saranno collocate tra il 17 e il 29 ottobre.

(Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia