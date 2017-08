Governo, venerdi Cdm su attuazione direttiva prospetti Opa, Ipo

ROMA, 26 settembre (Reuters) - Il consiglio dei ministri è convocato per venerdì alle 10,00 per esaminare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il decreto legislativo per attuare la direttive di modifica delle regole su Opa, quotazioni e sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza.

In particolare il riferimento è alla attuazione "della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono annessi alla negoziazione in un mercato regolamentato".

