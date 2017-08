Finmeccanica, accordo per cessione a Fsi sua quota Avio con Ipo

ROMA, 31 maggio (Reuters) - Finmeccanica ha raggiunto un accordo in base al quale il Fondo strategico italiano (Fsi) della Cdp rileverà tutta la sua quota in Avio in occasione della prevista Ipo e Fsi avrà una partecipazione del 15% circa.

Lo si legge in una nota di Finmeccanica che attualmente ha circa il 14% di Avio attraverso la BCV Investment che fa capo alla Cinven Ltd con l'81%.

L'accordo è "sospensivamente condizionato alla quotazione in borsa di Avio entro il 2012 ("IPO di Avio") in presenza di favorevoli condizioni di mercato - che permetterà a Fsi di divenire socio di Avio con una quota stabile del 15% circa, partecipando all'offerta pubblica globale - che include un aumento di capitale - e rilevando l'intera quota di Finmeccanica. Quest'ultima ritrarrà dalla cessione della propria quota un corrispettivo pari al prezzo netto di collocamento", spiega la nota.

