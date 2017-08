Versace valuta se affidarsi ad advisor per studiare sviluppo

MILANO, 25 maggio (Reuters) - La casa di moda Versace potrebbe cercare nuovi investitori o puntare alla quotazione per finanziare la crescita. Per valutare queste opzioni, la società sta pensando se affidarsi a un advisor, ha detto uno dei top manager.

"La famiglia non ha nessuna intenzione di vendere" e "nessun mandato è stato affidato", ma ha interesse "a dare impulso alla crescita cavalcando il momento d'oro del brand", dice l'AD Gian Giacomo Ferraris in una risposta scritta a Reuters.

"Questo fa sì che il management stia valutando alcuni adviser, in modo da dare impulso alla crescita, ma al momento non ci sono soluzioni predefinite", aggiunge.

La società ha detto che potrebbe decidere per un'Ipo se l'adviser desse indicazioni in questo senso, ma che non è stata ancora presa una decisione. Oggi è previsto un incontro dello steering committee.

Il settimanale economico Il Mondo scrive che Versace ha chiesto a Goldman Sachs di cercare un partner o di studiare altre operazioni finanziarie da attuare nel medio termine.

Prada, Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli sono stati collocati in borsa con successo in meno di un anno.

(Antonella Ciancio)

(Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

(Antonella Ciancio)

(Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

an initial public offering to fund growth and help it better compete in the global luxury industry, a top executive said on Friday.

Versace, known for its glamorous gowns worn by pop icons such as Madonna and Lady Gaga, returned to profit last year for the first time since 2009, when it started a turnaround to rebuild its international market share.

The family has always cherished its independence, but needs financial ammunition after luxury peers such as Prada, Salvatore Ferragamo and Brunello Cucinelli have successfully tapped the stock market in less than a year.