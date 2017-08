Ferrovie, Ipo Fs è ipotesi finora mai considerata - Passera

ROMA, 16 maggio (Reuters) - Il governo non ha mai preso in considerazione la possibilità che le Ferrovie possano essere quotate in borsa.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano una valutazione delle dichiarazioni di Moretti.

"Le Fs sono tante cose: ci sono attività di mercato e attività che non sono di mercato. E' un'ipotesi che potrebbe essere considerata, ma non lo è stato", ha risposto il ministro a margine di un convegno sulle infrastrutture organizzato da Confcommercio.

Oggi l'Ad delle Ferrovie, parlando con i giornalisti ha detto che il gruppo è pronto, ma che la decisione spetta all'azionista. A Moretti era stato chiesto che cosa pensasse della sollecitazione fatta, l'altro ieri, dal presidente della Consob, Giuseppe Vegas, di portare le aziende in borsa, anche quelle pubbliche.

(Alberto Sisto)

