Facebook, Ipo già sottoscritta più di una volta - fonte

SAN FRANCISCO, 11 maggio (Reuters) - L'Ipo di Facebook è già stata sottoscritta più di una volta, secondo una fonte vicina all'operazione, a qualche giorno dall'avvio del roadshow.

Nonostante le preoccupazioni per il rallentamento della crescita, per la valutazione moderata e per i problemi della società a far crescere i ricavi pubblicitari sulla telefonia mobile, gli investitori istituzionali hanno già chiesto più azioni di quelle al momento disponibili, secondo quanto riferito dalla fonte.

Secondo gli analisti il social network, che punta a raccogliere circa 10,6 miliardi di dollari attraverso la vendita di oltre 337 milioni di azioni a un prezzo tra i 28 e i 35 dollari ad azione, potrebbe alzare la forchetta di prezzo se la domanda dovesse rivelarsi abbastanza consistente.

Facebook punta ad approdare in borsa il 18 maggio.

