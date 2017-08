Governo preme per consolidamento trasporto pubblico locale-Passera

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Il governo farà di tutto per far nascere grandi operatori nel settore del trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Corrado Passera, intervenendo a Milano a un convegno organizzato da Assolombarda.

"Non c'è dubbio che l'enorme diffusione delle aziende di trasporto locale è da superare, faremo di tutto per far nascere grandi operatori trasporto pubblico locale, con norme che porteranno al consolidamento e alla privatizzazione di un settore ora frammentato in oltre mille piccoli operatori, che non possono essere efficienti", ha spiegato il ministro.

"Con incentivi forti dobbiamo favorire il consolidamento in bacini razionali dal punto di vista dimensionale di operatori che se la possano giocare sul mercato".

Passera ha ricordato che nei prossimi mesi regioni, comuni e province metteranno in gara attività finora gestite in proprio. "Si possono creare attraverso questi fenomeni, operatori che se la possono giocare e costituire alcune delle grosse imprese italiane dei prossimi anni".

(Giulio Piovaccari)

