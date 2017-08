Ing annuncia onere tra 900 mln e 1,1 mld in trim4, titolo cede 4%

AMSTERDAM, 7 dicembre (Reuters) - Il gruppo finanziario olandese Ing registrerà nel quarto trimestre un onere tra 900 milioni e 1,1 miliardi di euro sui prodotti assicurativi Usa mentre continua nel piano di quotazione delle attività assicurative.

In una nota Ing spiega che l'onere è dovuto "alla volatilità attuale e alle difficili condizioni dei mercati".

"Abbiamo riserve a disposizione per far fronte alle obbligazioni derivanti da questi prodotti assicurativi, che garantiscono un ritorno minimo. Se il ritorno su investimenti in bond o titoli azionari è molto limitato allora su queste polizze si registra una perdita", spiega un portavoce del colosso olandese.

Il titolo cede il 3,74% a 6,07 euro a fronte di uno stoxx europeo del settore assicurativo in rialzo dello 0,46%.

