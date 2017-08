Sea, ricavi e margini in aumento in primi nove mesi 2011 -nota

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi e margini in crescita.

E' quanto si legge in una nota della società in cui si precisa che nei primi nove mesi dell'anno i ricavi sono stati pari a 477,5 milioni di euro, in rialzo dell'8,4%, l'Ebitda a 119,7 milioni di euro (+10,1%).

L'utile netto operativo è stato di 39,3 milioni, in aumento del 18,3%. "Considerando alcune operazioni di valorizzazione di partecipazioni societarie effettuate nel periodo il risultato netto di gruppo si attesta a 55,4 milioni di Euro (+66,4%)", si legge nella nota.

L'indebitamento finanziario netto è stato di 278,7 milioni di euro in calo di 66 milioni rispetto ai 344,7 milioni al 31 dicembre 2010.

La società ha avviato nei mesi scorsi l'iter per la quotazione a Piazza Affari e recentemente il presidente Giuseppe Bonomi ha ribadito che esso è ancora in corso nonostante la società sia stata costretta a rinunciare alla finestra di novembre 2011, come previsto in un primo momento.

In parallelo, il mese scorso il Comune di Milano, azionista di maggioranza della società con l'86,4%, ha approvato una delibera che prevede due opzioni di vendita alternative per Sea ma con uguale base d'asta di 385 milioni di euro: la cessione del 20% delle quote di Sea e del 18,6% di Serravalle o quella del 29,75% della sola società che gestisce gli scali milanesi.

Per quanto riguarda i ricavi - precisa la nota -, quelli gestionali sono pari a 433,9 milioni (+6,3%) e sono stati sostenuti dalla crescita di tutti i segmenti di business.

Quanto all'Ebitda, quello gestionale segna una crescita del 9,4%.

Il traffico è risultato in crescita a Malpensa e a Linate: 21,8 milioni di passeggeri (+5,9%) e circa 341.000 tonnellate di merci (+7,4%).

"La crescita dei ricavi si è prodotta nonostante Sea non abbia ancora beneficiato degli adeguamenti tariffari previsti dal Contratto di Programma sottoscritto il 23 settembre fra Sea ed Enac, per la cui entrata in vigore si attende esclusivamente la formalizzazione attraverso Dpcm", ha detto Giuseppe Bonomi, presidente della società aggiungendo che "i risultati di periodo sono stati conseguiti anche grazie alla costante prosecuzione dell'azione di incremento della redditività operativa".